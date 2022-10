Podemos Llanes solicita la construcción urgente de un nuevo puente de acceso a la localidad de San Martín de Bedón

En la mañana de hoy Podemos Llanes ha solicitado, vía registro municipal, que el Ayuntamiento proceda de manera urgente a la reforma integral o, la construcción de obra nueva, del puente de acceso a la localidad de San Martin de Bedón (Naves, Llanes). Esta petición la realizamos tras la visita realizada ayer domingo, por el portavoz municipal, Diego Ruiz de la Peña, y la secretaria de Servicios Públicos de Podemos Asturies, Tamara Schulz, a dicha localidad y la reunión mantenida con los y las vecinas en relación al grave accidente producido en el puente de acceso, el pasado miércoles día 12, cuando un vehículo agrícola se precipitó al cauce del rio al ceder las barandillas de protección del puente.

"Debemos recordar que el Ayuntamiento de Llanes es el titular del puente y que ya ha recibido numerosas peticiones vecinales, tanto de manera verbal como escrita, para que se acometa una reforma de esta infraestructura que, a día de hoy, y tras más de sesenta años desde su construcción, ha quedado claramente obsoleta" tanto en su capacidad de carga, ancho disponible y sistema de seguridad. “Resulta evidente que, a la vista del accidente producido la semana pasada, que además no ha sido el único, este puente no cumple con las condiciones mínimas para su uso con total seguridad”, ha indicado el portavoz de Podemos Llanes, Diego Ruiz de la Peña. Tal y como manifestaron los vecinos, el puente ya no resulta adecuado para el tránsito de vehículos agrícolas o de cierto tamaño, como pueden ser ambulancias o vehículos contraincendios.