Llanes vivirá este sábado su primer gran reto fitness con ‘Energía Solidaria’

Llanes se prepara para vivir, por primera vez, una jornada deportiva y solidaria muy especial. El próximo 20 de diciembre, en la plaza de las Barqueras, tendrá lugar “Energía Solidaria: Reto Fitness”, un evento abierto a la participación de personas de todas las edades con un objetivo común: mover Llanes por una buena causa.

Durante toda la mañana, el público podrá disfrutar de un maratón de sesiones fitness consecutivas, impartidas por profesionales locales y diseñadas para que cualquiera pueda unirse en el momento que quiera y participar a su propio ritmo. Paralelamente, el evento se convertirá en un punto de encuentro para la recogida solidaria de alimentos y juguetes, destinada a apoyar a familias del concejo en situación de vulnerabilidad, en colaboración con la labor de El Patiu y Cruz Roja Juventud.

La jornada, impulsada por Veri Corral en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, se celebrará al aire libre. Para garantizar su buen desarrollo independientemente del tiempo, se instalarán carpas que permitirán disfrutar de todas las actividades con total comodidad.

Una iniciativa inédita en Llanes: deporte, comunidad y solidaridad

Es la primera vez que Llanes acoge una jornada fitness solidaria con formato tipo maratón: clases breves, dinámicas y encadenadas a lo largo de toda la mañana, que permitirán incorporarse o retirarse en cualquier momento sin perder el ritmo. La propuesta busca unir a niños, familias, parejas, grupos de amigos y personas de todas las edades —sean o no habituales del deporte— en un encuentro lleno de movimiento, energía positiva y compromiso social. No se requiere experiencia previa ni equipamiento técnico, más allá de una esterilla para la sesión de yoga y ropa cómoda.

“Energía Solidaria nace con la ilusión de ser un punto de encuentro para toda la comunidad: una invitación a venir, disfrutar de una mañana activa y aportar cada uno lo que pueda.

Quienes somos de aquí —y quienes han hecho de Llanes su hogar— compartimos un fuerte vínculo con nuestra tierra y la voluntad de apoyarnos entre nosotros. Este evento es una forma de celebrarlo y de ponerlo en acción”, señalan desde Veri Corral, organizadores de la iniciativa.

Solidaridad en movimiento

Mientras se suceden las diferentes actividades deportivas en la Plaza de las Barqueras, la mañana también contará con varios puntos solidarios destinados a apoyar a familias del concejo. Entre las 11:00 y las 14:00 h, quienes se acerquen al evento podrán colaborar aportando alimentos o juguetes, participen o no en las sesiones deportivas.

Por un lado, se habilitará un punto de recogida de alimentos en apoyo a El Patiu, ubicado en la Oficina de Veri Corral (Plaza de las Barqueras, 10). Allí se recibirán alimentos no perecederos destinados a familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo directamente a la labor social que desarrolla esta asociación llanisca.

De forma paralela, Cruz Roja Juventud estará presente con su campaña “Juguete Educativo”, mediante la cual se recogerán juguetes nuevos para garantizar que ningún niño del concejo se quede sin ilusión esta Navidad.

Además, quienes no puedan asistir el día del evento, o prefieran colaborar con antelación, podrán hacerlo durante las próximas semanas. Cualquier persona que lo desee puede acercarse a la Oficina de Veri Corral para realizar su donativo y contribuir igualmente al apoyo de las familias del concejo.

Programa deportivo · Plaza de las Barqueras

La mañana arrancará desde las 11.00h en la Plaza de las Barqueras con una bienvenida y calentamiento conjunto, una manera de activar el cuerpo, generar ambiente y preparar a los participantes para el formato maratón.