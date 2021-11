La identidad no se cambia

Visitar el campo de uno de los grandes candidatos al ascenso no hará cambiar los planes de José Ángel Ziganda. El técnico del Oviedo podría modificar nombres, pero no el estilo: “Tenemos unas cosas que nos hacen ser un equipo muy serio y respetado y por ahora no estamos en disposición de cambiar, independientemente de los jugadores que salgan”.

El técnico azul confirmó las bajas de Arribas, Carlos Isaac y Javi Mier. Borja Sánchez podría estar disponible tras superar el proceso febril que le dejó fuera de combate ante el Málaga. Además, Luismi podría participar en el encuentro bien sea desde el inicio o a lo largo del choque ya que aún no está para afrontar 90 minutos.

La entidad del rival está fuera de toda duda: “Sabemos el rival que es el Eibar y la plantilla que tiene, pero vamos con la confianza de ser un equipo serio y comprometido, con jugadores que dan la cara en todo tipo de circunstancias. No cambiaremos. Me veo cambiando a tres centrales o poniendo a más centrocampistas, pero a día de hoy no, todavía no”.

Ziganda tiene claro que el armero es un candidato número uno a regresar a Primera: “Son jugadores elegidos: los números unos de todas las secretarías técnicas de Segunda se han ido para Eibar. Los que dirigen el club tienen experiencia y lo han gestionado bien, haciendo las cosas con cabeza. Son los máximos favoritos para ascender, tienen un compendio de habilidades y poco a poco ya están metidos arriba. No es fácil para nadie, pero han hecho las cosas muy bien”.