La opción de Naval para la práctica del piragüismo no disgusta al Grupo

Asun Cámara pide no olvidarse de los azudes hinchables, que cree posible recuperar en el futuro, pero ahora mismo no son una opción. La Fundación Biodiversidad ha descartado modificar el proyecto que captó 3 millones de euros de fondos europeos, pero por cuestiones "administrativas" más qué "técnicas", afirma Cámara. Eran conscientes de que era complicado conseguir cambiar el proyecto porque el anterior equipo de gobierno nunca estudió alternativas, afirma. Su proyecto estaba "manipulado" y no se contemplaron los azudes hinchables que planteaba el Grupo pese a que "no contravenían los objetivos de renaturalización".

Ahora toca buscar soluciones a corto plazo, algo a lo que se comprometió el actual equipo de gobierno. El miércoles está programada una reunión para plantearlas, pero desde el Grupo ya saben que el entorno de los antiguos astilleros de Naval es la opción más sólida. Son "optimistas" porque creen que reúne las condiciones necesarias, pero esperarán a que les concreten un proyecto que aún tiene muchos flecos por despejar.

Aunque su papel es técnico, Cámara cree que si la solución definitiva es satisfactoria para todos el Grupo podría retirar los recursos judiciales porque "hay deseo de hacerlo". Pero necesitan garantías. Desde que el anillo navegable cerró ya han notado que muchos niños se han dado de baja y abandonaron el piragüismo. Ir a Trasona supone un gran esfuerzo para padres y niños y no todos lo asumen. Y quienes lo están haciendo, advierte, es porque confían en una solución. Depende exclusivamente de Trasona podría acabar con el cierre de la sección de piragüismo del Grupo, sentencia Asun Cámara.