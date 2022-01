Una madre podrá vacunar a su hija pese a la oposición del padre

El padre se oponía a que su hija reciba la vacuna porque considera que la misma "no está suficientemente desarrollada para saber qué efectos secundarios con el tiempo pueden producir, y que en todo caso en los supuestos de menores no hay estudios que avalen que sea necesaria para lo mismos ante la escasa entidad de los síntomas que produce el covid en menores". Sin embargo el Juzgado da la razón a la madre, quien tiene la custodia de la menor.

El juez considera que la vacunación de la menor no va contra el interés de la misma, "sino que se hace para evitar desarrollar una mayor gravedad en caso de infección, estando aprobaba por las autoridades sanitarias y pediatras". Destaca que "no solo se trata de conseguir una mejor respuesta inmunitaria, no obviando que los menores sí se contagian de covid y por tanto no sólo es una medida que se adopta para la seguridad de terceras personas, sino para su salud". Tiene en cuenta además el ámbito laboral de riesgo de la madre.

Se da la circunstancia de que todo el entorno de la niña está vacunada. Desde el otro hijo de su madre, su actual marido, abuelos paternos y maternos y la actual pareja del padre. El hombre llegó incluso a administrarse la primera dosis, momento en el que comenzaron sus dudas porque, afirmó, le dio "taquicardia y ansiedad". Rechazó recibir la pauta completa. El Juez tiene en cuenta este hecho, dado que pese a los miedos a la vacuna del padre, su pareja y su propia madre decidieron recibir todas las dosis pertinentes.

Hasta ahora nunca había tenido ningún problema con el padre para que la niña estuviese al día en el calendario de vacunas, tanto las obligatorias como las voluntarias.