Gallego, o lo que el ojo no ve

Los partidos del Sporting no concluyen esta temporada con el pitido final, hay siempre un 'tiempo extra'. Independientemente del resultado, los post-partidos de las ruedas de prensa de David Gallego están logrando enervar a la afición sportinguista, que se siente engañada y hastiada por tan escasa capacidad de autocrítica del catalán. Los ejemplos son muy numerosos: el punto de inflexión que el técnico aseguró iba a suponer la victoria ante el Ceares en Copa, la táctica 'amarrategui' pensada y buscada en el choque de La Rosaleda, o sin ir más lejos el análisis de la victoria de ayer ante el Amorebieta tras un juego esperpéntico del equipo.

Gallego aseguró en rueda de prensa, tras el 2-1, que "tengo que felicitar a mis jugadores muchísimo porque nos da ese chute de que volvemos a ser un equipo muy muy sólido, muy difícil de ganar", y explicó que "el equipo ha iniciado muy bien, con mucha personalidad y lo que ha pasado en la segunda parte ha sido gracias a lo que les hemos hecho trabajar en la primera; era fatigarlos y moverlos, muchos no lo ven. Estoy contento y feliz porque el equipo no se ha ido del plan de partido". Gallego sorprendió a todo el Mundo al indicar que "estamos en una línea ascendente, que me gusta, y estoy encantado por ello".

El míster catalán explica el juego de su equipo con la táctica de "lo que el ojo no ve": muy pocos (si es que hay alguien) opinan parecido a él, la mayoría aseguran haber visto otro partido. Además el domingo explicó que "es cierto que llevamos tres meses sin ganar en casa, pero también que llevamos 9 o 10 sin perder. Depende cómo se quiera ver". Ni siquiera en eso dice la verdad, pues la última derrota fue en Las Palmas el 5 de diciembre (el Sporting enlaza sólo 5 partidos sin perder, con 2 victorias y 3 empates) y como local sólo llevaba tres empates consecutivos ante Fuenlabrada, Lugo y Huesca, posterior a la descorazonadora derrota ante la Real Sociedad B.

Gallego también argumentó que "el Amorebieta no ha perdido ante muchos equipos que están por delante de nosotros". Entendiendo que se refería a los partidos del equipo vasco como visitante (porque el Sporting en su estadio tampoco le ganó), su excusa sólo se cumple en dos casos (empates en Ibiza y en Ponferrada) en todo lo que va de temporada.

