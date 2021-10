Fernández: "Las aficiones de los dos equipos están siendo discriminadas"

Un viejo lío abre la semana del derbi del próximo sábado en Oviedo. El Sporting, informado el lunes en Delegación de Gobierno del dispositivo de seguridad para sus aficionados, ha decidido (como en 2019) no recepcionar las 590 entradas que el club azul pone a su disposición, mostrando así su malestar por unas medidas que consideran de otra época.

Esta mañana, en una nueva reunión, Javier Fernández explicaba que "no han dado opción a lo planteado ayer, así que para nosotros no ha cambiado nada", y cree que "ha prevalecido la opinión de una parte (Oviedo) sobre la otra" (en referencia al Sporting).

El Presidente rojiblanco cree que "hay que mantener una clima de normalidad en los campos de fútbol y en las ciudades", y asegura que "es sorprendente que para ir a Oviedo un día de partido haya que tomar estas medidas. y sin embargo mucha gente vive o nos desplazamos en Oviedo y no pasa nada. Talmente parece que nos van a perseguir como en otra época". Por todos esos motivos Javier Fernández confirma que "el Consejo del Sporting no va a ir al palco, evidentemente. Estamos como en 2019 con nuestra afición y no vamos a ir" y lamenta que "las medidas de Asturias no existen en ningún sitio. Un aficionado de Mieres o Vegadeo tiene que venir a Gijón, y luego a Oviedo. No tiene sentido".

Sobre las malas relaciones entre clubs Fernández recuerda que "los que rompieron las relaciones en un día de partido fueron ellos, por unos supuestos incidentes de los que no nos hablaron pasadas incluso 24 horas" y comenta que "nosotros mantenemos la misma opinión en público y en privado, ellos no". Para el partido de la segunda vuelta Fernández mantiene la incógnita sobre el tema de las entradas que, en este caso, el Sporting tendría que poner a disposición del Oviedo: "Lo tendremos que decidir, pero primero pensaremos en nuestra afición. Si a ella no se le permite ir al Tartiere nosotros no pondremos entradas a disposición de ellos. No entiendo que la postura del Oviedo no sea la misma que la nuestra, porque las aficiones de los dos equipos están siendo discriminadas".

El Presidente del Sporting explica que "la portavocía de una parte no la lleva quién debería y si no se avanza es porque una de las partes no quiere" y considera que "parece que hay dos clubs en guerra, y nada más lejos de la realidad. Sólo hay una rivalidad". Fernández finaliza asegurando que "se hace duro soportar muchas cosas que están pasando".

ESCUHA LAS DECLARACIONES DE JAVIER FERNÁNDEZ