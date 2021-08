A contrarreloj para 'hacer caja'

Kravets, Berrocal, Christian Rivera, Puma Rodríguez... y ahora Fran Villalba. El Sporting no se ha quedado parado este verano y ha realizado hasta la fecha cuatro fichajes, que serán cinco con la llegada de Villalba. El interés del club gijonés por el ex del Almería fue adelantado EN EXCLUSIVA por ONDA CERO ASTURIAS hace más de un mes: https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/gijon/fran-villalba-esta-agenda-sporting_2021070160dd9037dddcb20001b4b6ab.html como recambio a la salida de Manu García. Sus derechos pertenecen al Birmingham, con el que le queda una temporada más de contrato. La fórmula de su salida del club inglés de la Championship es lo único que falta por decidir.

Tal como adelantó también ONDA CERO ASTURIAS, Christian Rivera fue el primer fichaje del Sporting, aunque no el primero en hacerse oficial. El regreso del gijonés a su casa se cerró y se firmó en mayo, pero la desvinculación de Las Palmas llegó con la pretemporada ya iniciada. Tras Kravets el Sporting firmó la cesión de Berrocal, otra operación adelantada EN EXCLUSIVA por ONDA CERO ASTURIAS pese a que el club ya contaba con 4 centrales. El último, aún no incorporado a la plantilla por su participación en la Copa de Oro, ha sido Puma Rodríguez, cedido por el Alavés con opción de compra.

En todo caso la plantilla del Sporting aún está por cerrar. Es obligatorio acometer uno o varios traspasos para cuadrar cuentas, aunque las ofertas que llegan a Mareo no convencen. Por Djurdjevic ningún club ha mostrado el interés que desde el Consejo de Administración pensaban despertaría (equivocadamente), y ahora hay que plantearse otros escenarios: o aceptar una propuesta a la baja o abrirse a la venta de algún joven valor que no se deseaba. Al Sporting le queda poco menos de un mes para hacer caja y no llevarse una sorpresa con las inscripciones en la LFP. De hecho es posible que si la situación sigue así, sean varios los futbolistas que, ya fichados, no puedan iniciar la temporada el 15 de agosto ante el Burgos. De las salidas que obligatoriamente tienen que producirse dependerá el resto de llegadas para este nuevo Sporting.