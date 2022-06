Las fuerzas sindicales piden futuro para la planta de Saint Gobain en Avilés

Los representantes de ambos sindicatos, José Luis Alperi y Damián Manzano, se han reunido con los partidos políticos de la Junta General para informar de la situación de la planta, y han defendido que existen alternativas a la "salida traumática" que plantea la compañía para los trabajadores.

Así, Alperi ha defendido como algo "inequívocamente necesario e inevitable" que Saint Gobain presente un plan de futuro, ya que el horno "es el alma de Avilés" y todavía tiene una vida útil de hasta cinco años.

Ha destacado además que la empresa "se ha acogido a todas las ayudas" que el Gobierno ha ido poniendo en marcha por la pandemia, y que "gana dinero". Es por ello que no entiende que plantee despidos "sin ninguna alternativa". "No vamos a facilitar salidas traumáticas, no vamos a ser condescendientes con una empresa que ha recibido todo tipo de ayudas en estos años y que ahora ofrece a la sociedad despidos", ha destacado.

Por su parte, Damián Manzano (CCOO) ha explicado que estos despidos responden a la tendencia iniciada por la empresa cuando deslocalizó el centro de investigación y desarrollo instalado en Avilés y cuando comenzó a deslocalizar producciones fuera de la Unión Europea. Esta medida, ha agregado, "no va acompañada de ningún plan industrial".

Los trabajadores "combatirán" las pretensiones de la empresa con una huelga que comenzará el próximo 19 de junio y se prolongará hasta que finalice el periodo de consultas del ERE entre los días 8 y 9 de julio.

A los grupos políticos de la Junta General, los sindicatos les han pedido "apoyo institucional" para evitar que una multinacional europea siga deslocalizando. "Esta planta tiene futuro y necesita medidas que no pasan por despidos, sino por un plan industrial que permita mantener empleo y actividad", ha zanjado Manzano.