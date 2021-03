Desencuentro entre Izquierda Unida y PSOE

Fermín Bravo acudía a la comisión de servicios sociales de la Junta General para explicar la política de gestión de Vipasa en lo que toca a desperfectos de viviendas del Principado. Las explicaciones no fueron satisfactorias para Ovidio Zapico. El portavoz parlamentario y coordinador autonómico de IU cree que Bravo se “burló” del parlamento al no dar las explicaciones adecuadas de por qué no se arreglan las múltiples deficiencias de pisos propiedad de la administración autonómica. Le reprochó además tener más cercanía con los grupos del centroderecha. Zapico terminó por afirmar que había una “brecha insalvable” con el PSOE y que dejaban de colaborar en lo que resta de legislatura.

Al director de Vivienda le parece que se está dañando la imagen de lo público. Aseguró que las deficiencias son excepcionales y dedican el 68% de lo ingresado por alquiler a reparar las viviendas.

En cualquier caso, horas después de este enfrentamiento, IU ha enviado un comunicado en el que asegura que mantienen con el PSOE los primeros contactos para recomponer el entendimiento entre ambas fuerzas en un proceso protagonizado por las portavoces parlamentarias, Ángela Vallina y Dolores Carcedo.