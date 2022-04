Delegación de Gobierno pide ideas a los clubes para los viajes en los derbis

La sede de la Delegación del Gobierno acogió esta mañana la primera reunión para fijar el dispositivo de seguridad que estará activo con motivo del derbi asturiano que se disputará el próximo 16 de abril en El Molinón. A la cita, presidida por Delia Losa, acudieron representantes del Real Oviedo, Sporting, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Locales de Gijón y Oviedo y la Dirección General de Deportes.

Delia Losa defendió los programas de seguridad aplicados a este tipo de partidos y que afectan a los desplazamientos de seguidores de ambos equipos: “Hemos insistido a los clubes que son medidas impuestas por la Ley antiviolencia y que nos impone, cuando se declara de alto riesgo, unas medidas especiales que garanticen la seguridad de los aficionados”. Y recordó que: “Desde que llevamos a cabo este tipo de medidas no ha habido ningún incidente. La ley se aprueba porque hubo incidentes graves, no aquí, sino en otros campos”.

La Delegada del Gobierno sí que contestó a las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, en las que éste aseguraba que las medidas del derbi asturiano no se daban en otros partidos de rivalidad: “No es cierto que estos dispositivos no existan en el resto de España. Es una ley de ámbito nacional y cada domingo hay partidos de alto riesgo y se aplican dispositivos así e incluso mayores, porque hay ciudades como Madrid donde estos dispositivos se duplican o se cuatriplican. No es cierto en absoluto”. Y cerró con un mensaje contundente: “Lo que le pediría a las directivas es que no alienten con declaraciones de ese tipo una malsana relación que no corresponde con la realidad”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Delia Losa.