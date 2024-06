La consejera de Educación acusa a VOX de perjudicar a los ayuntamientos con su paralización de la Ley de Escuelines

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha anunciado este jueves que su formación va a registrar una enmienda a la totalidad a la Ley de Escuelines ya que, a su juicio, el Principado va a utilizar estos centros "para imponer su ideología a los más vulnerables".

En una rueda de prensa, la diputado ha indicado que 'les escuelines' pretenden "aumentar la red clientelar de empleados públicos, adoctrinar a los niños desde su más tierna infancia en el veneno de la ideología de género, la histeria climática, su 'llingua' y demás delirios progres". Se trata, para López, de un "proyecto de adoctrinamiento e ideologización".

Por otro lado, ha afirmado que estos centros van a "restar alumnos a la escuela concertada y estatalizar la economía sustituyendo a la iniciativa privada y llevando al cierre a las guarderías privadas y a los colegios concertados". Así, ha explicado que las privadas "se adaptan más fácilmente a los horarios de trabajo de las familias".

En ese sentido, ha indicado al Ejecutivo de Adrián Barbón que "antes de meterse a crear una nueva red regional de guarderías cuyo coste se va a ir a unos 55 millones de euros al año, financiados parcialmente por fondos europeos que concluyen en julio de 2026 y no sabemos cómo podrán cubrirse el resto, deberían solucionar los múltiples problemas existentes porque la educación asturiana se degrada".

"La Consejería de Educación hace aguas por todas partes y haría bien en arreglar lo que tiene ahora sin abrir más frentes", ha afirmado, para insistir en la propuesta de Vox de poner en marcha un sistema de cheque guardería "que garantice la libre elección del centro educativo para los padres" y esté "libre de socialismos y políticas radicales", además de devolver las competencias al Estado.

RESPUESTA DE LA CONSEJERA

La respuesta de la consejera no se ha hecho esperar. Lydia Espina defiende que, a pesar de la paralización por parte de VOX, las 31 escuelas autonómicas proyectadas por el ejecutivo regional se "abrirán paulatinamente a partir de septiembre". "Una vez que vayan finalizando las obras, no corre peligro porque son escuelas autonómicas nuestras que nosotros vamos creando. Siempre he dicho que esas escuelas no tendrían ningún tipo de peligro".

A lo que sí afecta el retraso de la gestión legislativa, propiciado por VOX, es, en palabras de la consejera, a los ayuntamientos "que son los primeros beneficiados y los que más ganas tienen de poder incorporarse a la red de les escuelines. Hasta siempre dije que si no había ley, mientras no haya ley, no podemos empezar con la integración municipal. Siempre he comentado que lo que se puede hacer sin ningún problema es abrir escuelas autonómicas porque son nuestras, pero para que podamos integrar y empezar a firmar convenios. ¿Qué es lo que los ayuntamientos quieren y quieren que se haga a la mayor premura y brevedad? Necesitamos tener una ley, cualquier retraso que haya, les perjudica directamente".