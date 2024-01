El comité de huelga señala la incapacidad negociadora del viceconsejero de Industria

Desde el comité de huelga de ITVASA realizaron, el pasado viernes, una solicitud formal a la consejería de Industria para que sea la propia consejera quien se siente a negociar con ellos. En palabras del presidente del comité, Marcos Llorente, a Onda Cero, Nieves Roqueñí "es la única que realmente tiene capacidad de decisión". En la última jornada de mediación, celebrada hace unos días en el SASEC, "Isaac Pola (viceconsejero) presentó un guión establecido y dimos cuenta de que parece que tampoco es la persona que tiene capacidad negociadora en este asunto". La voluntad de los trabajadores es resolver el conflicto, lo antes posible, y para ello, lo mejor "es hablar directamente con la persona que tiene la capacidad para llegar a acuerdos".

DEMANDAN RESPUESTAS

Llorente recrimina al portavoz del gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, por haber salido públicamente, al día siguiente de solicitar los trabajadores la reunión con Roqueñí, para afirmar que "el gobierno tiene total disponibilidad para llegar a acuerdos y reunirse" cuando, a día de hoy, siguen sin obtener ningún tipo de respuesta por su parte: "Estamos esperando a que nos responda, se siente con nosotros y, entre otras cosas, que nos diga por qué sigue con este tipo de continuidad desde enero del 2023, de no querer sentarse con nosotros y poner fin a esta huelga que está afectando a tanta gente".

MODELO LIBERADO

Ante la posibilidad, plantead por los populares, sobre una posible convivencia entre el formato público de ITVASA y empresas privadas de inspección técnica de vehículos, Llorente se muestra reticente y pone como ejemplo a la Comunidad de Madrid como única región en la que se ha liberalizado el modelo: "Se modelo solo funciona en Madrid. El modelo liberado solo funciona en Madrid y, si no me equivoco, es lo que provocó que hace unos años hubiera un despegue de número de estaciones de ITV y ahora está incluso cerrando algunas. No es un modelo que veo esté funcionando muy bien. No compiten en precio, sino más bien en una inspección un poco más laxa. Al final son cosas que competen a la seguridad y no puedes liberalizar de cualquier manera. Hay normativas. Es un tanto peligroso abrirse a esos modelos".

Sobre la posibilidad de una concesión privada, durante una temporada, como sucede en otras comunidades, Llorente no cree que fuese a afectar a los trabajadores de ITVASA: "Como cualquier otro servicio que se privatiza; la empresa correspondiente que coja la concesión, se hará cargo de infraestructuras, plantillas, etc. Nosotros no tenemos ningún problema en eso".

"LA HUELGA NO ES DESPROPORCIONADA"

Marcos Llorente también ha aprovechado para responder a las declaraciones de Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, quien señalaba, hace unos días, la necesidad de poner fin "a una huelga desproporcionada" y contar con mediador externo que dictase, "en el plazo de una semana, un laudo de obligado cumplimiento", tal y como recoge la Ley de Huelga. En este sentido, Llorente lo considera totalmente innecesario: "Es un recurso al que acudir una vez llegas a un punto de enquistamiento por las dos partes. No es nuestro caso. Nosotros lo que queremos es reunirnos con la consejería de Industria, con la viceconsejería otra vez o incluso con la empresa; en definitiva, alguien con capacidad de negociación para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que hasta ahora nunca hemos tenido esa capacidad. Nosotros simplemente nos han denegado todo tipo de reuniones o han ido directamente a una reunión, como el otro día, sin dejarnos prácticamente sin ningún tipo de capacidad de negociación. Eso es un enquistamiento por una de las partes no por las dos. A mí parecer es un sistema que todavía no procede. Todavía no estamos en ese punto".

En cuanto a la desproporcionalidad de la huelga a la que aludía Alonso, Llorente apunta que podrían llegar a entenderlo de haber cerrado todos los días y "no es el caso": "Llevamos desde enero del 2023 intentando reunirnos con ellos, desde junio con concentraciones sin paralizar la actividad. En octubre paros de dos días al mes, nadie nos hizo caso y poco a poco vamos ampliando, pero aún así no cerramos todos los días; al contrario; dos de tres abren completo y los otros tres, además de los servicios mínimos, dos horas de cada turno siempre está abierto". Llorente acuña que los trabajadores no están bloqueando nada, "lo único que queremos es que se sienten con nosotros y llegar a una pronta solución. Lo que no puede hacer el Principado es salir libremente en medios, diciendo que ellos tienen voluntad negociadora y disponibilidad total, cuando no quieren negociar ni sentarse con nosotros".