Canteli apela a la responsabilidad de Pacho y Pereira sobre La Vega

Relación PP-Cs

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli apela a la responsabilidad, no solo de Pacho y Pereira, sino de todos los concejales para no impedir una solución que "es buena para Oviedo" en referencia al convenio de La Vega. "En cuanto lleguen los papeles, lo llevaré a pleno", afirma el regidor ovetense. Frente a lo que dice Ciudadanos y también Somos, el alcalde niega que Cuesta y Lourdes García sean tránsfugas. A estas alturas de mandato no se les puede considerar así, concluye. Canteli niega haberse tragado ningún ‘sapo’ durante un gobierno de coalición que, afirma, funcionó bien.

Campaña electoral

Son palabras del aspirante a la reelección en la sede del PP de Oviedo donde ha presentado el lema de campaña, ‘Sensatez’. Canteli reconoce que no ha hecho todo lo que quería pero lo atribuye a la burocracia aunque, afirma hay proyectos en marcha, en redacción o pendientes de licitación. El candidato pide "no someter Oviedo a experimentos políticos radicales".