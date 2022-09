Barbón: "Vamos a pactar con quien se ponga a tiro"

El Presidente reclamó a los grupos parlamentarios voluntad para alcanzar un acuerdo presupuestario, demostrando a la ciudadanía estar a la altura de las circunstancias, porque Asturias necesita disponer de unas cuentas el próximo año.

Adrián Barbón fue muy claro, pactará con quien sea, señalando textualmente que “nosotros vamos a pactar los presupuestos con quien se ponga a tiro”.

Podemos se puso a tiro. Su portavoz, Ricardo Menéndez Salmón, tras reclamar que los presupuestos recojan las propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Región para no acrecentar la brecha con la ciudadanía.

Adrián Barbón recordó que las propuestas de resolución no son vinculantes y se mostró escamado de la experiencia con Podemos. Pidió a la formación morada que no vaya a la negociación con el tacticismo de buscar excusas para no pactar y que por el contrario se empeñe en el acuerdo, cual culo de hierro, como se dice en el argot sindical.

IU y el Grupo Mixto, volvieron a mostrar su disposición al pacto presupuestario.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, También se brindó a colaborar, pero reclamó reducciones fiscales, sobre todo a la actividad económica.

El Presidente señaló que las deducciones anunciadas son amplias y emplazó a Ciudadanos a ser útiles a Asturias, más allá de cuestiones electorales. Barbón advirtió a Ciudadanos que no se arrogue las deducciones anunciadas, si finalmente no respalda las cuentas por cuestiones internas.

Adrián Barbón reiteró que el reto Demográfico, los fondos europeos y juventud serán las tres prioridades de unos presupuestos eminentemente sociales y progresistas de nuevo. Las negociaciones comenzarán el lunes y las emprenderá, dijo, con mucho diálogo y voluntad de acuerdo.