CON ANA FIERRO

Asturias en la Onda 21/04/2023

La secretaria de Podemos Ione Belarra asegura que Covadonga Tomé tiene todo el respaldo del partido en Asturias pese a las quejas de la candidata quien se ha encerrado en la sede del partido en Gijón. Lourdes García, ex de Cs, no se plantea por ahora afiliarse al PP. Ovidio Zapico (IU) acepta que Nuria Rodríguez, ex de Podemos, podría entrar en los planes electorales de Convocatoria por Asturias. Barbón pide conocer la fecha de apertura de la variante de Pajares. Estaba previsto anunciarla en abril pero la legislación electoral condiciona hacerla pública.