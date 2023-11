Así fue la ceremonia de entrega del premio

Ella espera que todas las mujeres que fueron candidatas en esta edición se sientan "copartícipes de este premio porque cualquiera de ellas lo hubiese merecido".

La especialista en simetrías y colaboradora del as mundial de las matemáticas Yefim Zelmanov, apeló a las bondades de los buenos maestros: "me gusta despertar la curiosidad porque siempre es positivo para el aprendizaje. Un buen maestro es insustituible, no lo puede hacer ninguna pantalla".

El II Premio Mujer Asturiana 2023 ha contado con el patrocinio de EDP, el Banco Santander, el Grupo Tartiere, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.