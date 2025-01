Álvarez-Cascos atribuye a errores, cuestiones de prestigio o responsabilidad política los gastos pasados a Foro

Francisco Álvarez-Cascos alega errores y equivocaciones así como cuestiones de prestigio y responsabilidad política para explicar los gastos que pasó a Foro Asturias y por lo que la Audiencia Provincial de Asturias le juzga por supuesto delito de apropiación indebida por un total de 181.000 euros. La querella viene de la actual dirección de Foro y la fiscalía pide para el político tres años y medio de prisión.

Después de que el tribunal no considerase las impugnaciones de documentos, supuestamente sustraídos, de los que dispone la Fiscalía, el expresidente de Foro Asturias, exvicepresidente del Gobierno de España y expresidente del Principado anunció que respondería a las preguntas de todas las partes.

El primero ha sido el fiscal que ha interrogado por todos y cada uno de los gastos. Los tickets de comida a domicilio en su casa de Madrid o de restaurantes y billetes de Ave en Málaga o Córdoba a nombre de varios de sus hijos son "errores" o, alega Cascos, a momentos de vacaciones para la mayoría pero que él no tenía. "de verdad tengo que estar explicando un ticket de 72 euros, no hay un sólo gasto suntuario. Yo tenía mucha actividad normal, veía mucha gente como dirigente político. Ya sé que hay un ticket en el que aparecía un juego, para cualquier persona con sentido común sabe que es un error".

Las entradas a la eliminatoria de Copa Davis en Oviedo en febrero de 2012 se pasaron a Foro para ayudar económicamente a la federación de tenis, no sabe si las utilizó alguno de sus hijos. Las entradas al Thyssen o El Prado las pasó por razón de prestigio al llevar acompañante, cuyo nombre no desveló. Un viaje a La Coruña para testificar en el juicio del Prestige formaba parte de su responsabilidad política. Una cama completa que costó 3.200 euros fue una factura errónea. "Es una factura equivocada, la factura. Lo que se adquirió desde Foro fue un tresillo, está inventariado".

El expresidente de Foro afirma que nunca estuvo en la gestión económica de Foro aunque sí con un espíritu de ahorro y austeridad. Había profesionales, que no conocía, para pasar gastos mediante tickets. Álvarez Cascos asegura que siempre cumplió la ley como indica la fiscalización del Tribunal de Cuentas: "cumplía las leyes porque creo en el Estado de Derecho y la Justicia y apelo a la Justicia para no aceptar un relato cuyas pruebas están a la vista. No tenía tarjetas de crédito, no percibía dinero de Foro".