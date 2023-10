El 12% de los Asturianos en activo, trabaja, al año, solo el 20% de lo que podría de acuerdo a su formación

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en ASturias (EAPN-AS) presenta su XIII Informe 'El Estado de la Pobreza en España y Asturias. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2022'. Elena Rúa, presidenta de la Red, ha recordado que la pobreza es una injusticia social, que en 2022 afectó a unas 254.000 personas en Asturias, y ha reclamado "especial atención a la brecha de género (22,2% de pobreza en hombres frente al 28,1% en mujeres) y a la pobreza de los menores de 18 años". Al mismo tiempo, ha denunciado "la carestía anida en hogares con menores a cargo" y advertido de "los nuevos perfiles de pobreza, donde el empleo y las nuevas oportunidades educativas ya no son suficientes para salir de la situación de exclusión social". Finalmente, ha reclamado "generar una política transversal para abordar las situaciones de pobreza y exclusión social".

LA PEOR TASA DE CCAA AL NORTE DE ESPAÑA

Según dicho informe, en 2022, el 25,3% de la población asturiana se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Aproximadamente, una de cada cuatro personas.

En este sentido, Luz Rivero, de EAPN-Asturias, ha explicado que en los dos años últimos se ha reducido la tasa Arope en Asturias, aunque considera que es "totalmente insuficiente" por estar lejos de recuperar cifras previas a 2015 y de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.

Con todo, valora las políticas sociales desarrolladas en el Principado como barrera ante la exclusión social, ya que la tasa de pobreza, que actualmente está en el 20,1%, "pasaría al 52% si no hubiera transferencias sociales". Este concepto abarca, según dicho texto, pensiones, jubilación y supervivencia.

"El efecto de la función de redistribución de la riqueza por el Estado es fundamental para la reducción de la pobreza y desigualdad", apunta el informe, señalando el "empleo de calidad" como clave frente al riesgo de pobreza o exclusión social.

LA FORMACIÓN NO ES SUFICIENTE

Analizando los indicadores AROPE por separado; tasa de riesgo de pobreza, tasa de baja intensidad de trabajo por hogar y privación material y social severa, del estudio se extrae que la tasa de riesgo de pobreza alcanza el 20,1% de la población asturiana o, lo que es lo mismo, más de 200.000 personas.

En relación con los datos de naturaleza laboral, Asturias es la cuarta Comunidad Autónoma española con un peor desempeño, por detrás de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. En el Principado, el 12,7% de la población, menor de 65 años, vive en hogares con baja intensidad de empleo, 4,1 puntos porcentuales más que la media e statal. ¿Qué quiere decir este dato?

La Junta General ha acogido hoy el acto, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS), del "Informe Anual de Seguimiento del Indicador AROPE en España y sus comunidades autónomas". En el acto han intervenido el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y Elena Rúa, presidenta de EAPN-AS, mientras que Sofía Moreno y Mariluz Rivero, secretarias técnicas, han explicado los datos nacionales y regionales del citado informe.

En su intervención, el presidente del Parlamento asturiano ha reclamado "incorporar al análisis y estudio de la pobreza las dimensiones simbólicas y relacionales que contribuyen a crear esa pobreza, a mantenerla y a reproducirla". "Cuando hablo de dimensión relacional", ha explicado, me refiero a que los pobres no están fuera de nuestra sociedad, sino que forman parte de ella, solo que, en una situación desfavorable como ciudadanos de segunda clase, lo que debe conducirnos a buscar la mejora de su calidad de vida".

"Reivindico nuevas formas para comprender este viejo problema", ha subrayado Juan Cofiño, convencido de que "no podemos seguir manteniendo una visión económica y estática de la pobreza, limitada al ingreso y al consumo; eso no da resultado en cuanto al objetivo final". En este sentido, ha remarcado que "la pobreza es un problema muy complejo y de carácter multidimensional y dinámico, relacionado, en buena medida, con la polarización, la diferenciación y la desigualdad social".

Asimismo, el presidente de la Junta ha pedido "abandonar el discurso criminalizador y culpabilizador de la pobreza". A su juicio, "no podemos legitimar la desigualdad social, atribuyendo las desventajas sociales a las características individuales de los desfavorecidos".

Para el presidente de la Junta, que ha agradecido"el esfuerzo que, a lo largo de los últimos años, han realizado las administraciones asturianas para paliar las situaciones de vulnerabilidad de muchas familias asturianas", "la pobreza no es algo natural, no es normal y, además, es amoral, no deberíamos perder de vista nunca esta perspectiva".