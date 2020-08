Zaragoza y otras nueve ciudades claman contra el acuerdo entre Hacienda y la FEMP

Diez alcaldes de ocho partidos políticos diferentes, entre ellos el de Zaragoza, Jorge Azcón, han consensuado un documento en el que rechazan el Real-Decreto que excluye a los ayuntamientos sin remanentes del fondo estatal de 5.000 millones de euros.

Los responsables de ciudades como Madrid, Cádiz o Lérida han participado en ese acuerdo, al que ahora esperan sumar nuevos apoyos. Para ello, enviarán una carta a todos los alcaldes de capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes, y convocarán un nuevo encuentro telemático en septiembre. También van a solicitar una reunión con la ministra de Hacienda.

Azcón señala que el PSOE se ha quedado solo en la defensa de ese Real-Decreto, que podría no llegar a convalidarse en el Congreso. Por eso, también apela a los alcaldes de ayuntamientos que sí tienen remanentes: "Yo me lo pensaría antes de enviar mis ahorros al Ministerio porque, si el Real-Decreto no ve la luz, ¿qué pasa con ese dinero?"