VOX convoca una concentración contra la llegada de migrantes a Teruel

El portavoz de VOX en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha asegurado que estamos viviendo una “auténtica invasión migratoria” promocionada por el PP, el PSOE y el rey de Marruecos. El sábado han convocado una concentración en Mora de Rubielos con la que pedirán al Ministerio que cancele el traslado en próximos días de unos cien inmigrantes a la localidad turolense. Incide en que no se conoce si esas personas tienen antecedentes en sus países de origen.

Nolasco ha asegurado en rueda de prensa que desde VOX no serán cómplices de esta política de inmigración que califica de “absolutamente suicida”. Deja claro que, si el Gobierno de Jorge Azcón no cambia su postura respecto a la inmigración ilegal, VOX no apoyará los presupuestos autonómicos. Nolasco dice estar a favor de la inmigración ordenada y legal, pero vuelve a vincular la ilegal con la inseguridad.

La respuesta del PP

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Carmen Herrarte, ha pedido hoy “responsabilidad” al Grupo Parlamentario de VOX. Herrarte ha señalado que los aragoneses no entenderían que se bloquearan los presupuestos de la Comunidad Autónoma por la inmigración, ya que no es competencia autonómica sino que se trata de una competencia del Gobierno de España.

Herrarte a la vez ha reiterado que es necesario y urgente que exista una política migratoria por parte del Estado, “hace falta que se convoque la Conferencia de Presidentes”, y ha lamentado la falta de lealtad y responsabilidad por parte del Gobierno de España ya que, ha recordado, que toda la información que el Ejecutivo autonómico ha recibido respecto a la llegada de desplazados por la crisis migratoria en Canarias, la ha conocido por las entidades sociales.

Mora de Rubielos

Según se ha conocido en las últimas horas, la mayoría de los 100 inmigrantes que llegarán a Teruel proceden de Mali, pero también de otros países subsaharianos que están huyendo de la guerra. En concreto, serán alojados en el Hotel Mora a través del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el Grupo Gargallo.

El contingente permanecerá cuatro meses y será la organización ACCEM la encargada de atenderlos, al igual que hace con otros inmigrantes en su centro de Burbáguena. Mayoritariamente proceden del medio rural por lo que se estima que habrían trabajado en labores agrícolas.

En Mora han recibido la noticia con nerviosismo porque según su alcalde, Hugo Arquímedes Ríos, todavía no ha recibido una comunicación oficial por parte de las administraciones y no cree que sea el mejor momento para integrar al colectivo.

ACCEM y Gobierno de Aragón

Desde ACCEM de momento prevén la llegada de un centenar de personas, pero hay 120 plazas disponibles en el Hotel y la cifra definitiva no se conoce. Fuentes de la entidad han detallado además que la llegada será a mediados de la semana que viene.

Serán atendidos por un equipo de entre 12 y 13 personas entre trabajadores sociales, integradores, traductores o personal sanitario. Se impartirán talleres de aprendizaje del idioma o de información jurídica para que los inmigrantes conozcan sus derechos y la posibilidad de solicitar protección internacional. También se podrán acoger a itinerarios de inserción sociolaboral para fomentar su integración.

ACCEM atendió el año pasado en Aragón a unas 2.800 personas.