Los turolenses volverán a correr la San Silvestre

La distancia de la carrera competitiva es de 6.200 metros, mientras que los participantes en la prueba no competitiva, en la que se puede ir disfrazado, recorrerán 1.800 metros. Los ganadores de las distintas categorías obtendrán el correspondiente trofeo, y además se sortearán diferentes regalos entre todos los participantes.

El recorrido en la prueba competitiva comienza en la calle San Juan Bosco para continuar por las calles Juez Villanueva, Barbastro, Plaza de la Constitución, Avenida Sanz Gadea, Avenida Ruiz Jarabo, José Torán, Viaducto Viejo, Ronda Ambeles, Viaducto Nuevo (carril derecho señalizado con conos), Miguel Servet, Ronda de Toledo, Ronda del Parque y calle San Juan Bosco (dos vueltas de 3.100 metros).

La prueba no competitiva comienza también en el Servicio Municipal de Deportes para continuar por las calles Juez Villanueva, Barbastro, Plaza de la Constitución, Avenida Sanz Gadea, Avenida Ruiz Jarabo, José Torán, Ronda de Toledo, Ronda del Parque y calle San Juan Bosco.

La Carrera de San Silvestre está organizada por el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel en colaboración con Caja Rural de Teruel, Podoactiva y la Federación de Atletismo de Aragón. La organización anima a todos los turolenses a participar en esta fiesta del deporte en las horas previas a la celebración de la Nochevieja.

La carrera competitiva precisa de inscripción previa, que es gratuita, y se puede realizar hasta el 30 de diciembre en https://goo.gl/forms/DpjlFEebw2VFOAJ42. Para la carrera lúdico-festiva no se precisa inscripción previa. Todos los participantes dispondrán de duchas y vestuarios en la piscina climatizada.

Protocolo Covid

En cuanto al protocolo para evitar contagios por coronavirus, como no se espera una participación que supere las 1.000 personas, no será necesario el certificado Covid, aunque sí será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que no se puedan guardar las distancias, por lo tanto en las salidas y llegadas. La organización dispondrá de mascarillas para repartir en caso de que sea necesario.

“Teníamos muchas ganas de poder volver a hacer esta carrera, y de que los turolenses puedan acabar el año haciendo deporte, compitiendo y también en la carrera de disfraces entre amigos y familiares”, ha señalado el concejal de Deportes, Carlos Aranda, en la presentación del evento, quien ha agradecido a Caja Rural de Teruel “por colaborar siempre con las actividades deportivas”, y a Podoactiva y la Federación de Atletismo de Aragón “por colaborar siempre con la San Silvestre turolense”.

Por su parte, Juan Mangas, jefe de la zona Alto Teruel de Caja Rural de Teruel, se refería a la prueba deportiva como “un clásico de nuestra Navidad” y recordaba los convenios que habitualmente la entidad firmaba con el Ayuntamiento para el desarrollo de diferentes competiciones deportivas, que en los dos últimos años no se han podido llevar a cabo a causa de la situación generada por la pandemia de coronavirus.