Sigue el goteo de empresas que cesan su actividad

La empresa, dedicada a la producción de llantas de aluminio, ya está preparando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que afectará a más de quinientos trabajadores, no solo por prevención sino porque ya no tiene pedidos debido al cese en la producción de las grandes factorías del sector automovilístico, como son PSA en Figueruelas y Ford en Almussafes. En cambio, las empresas que fabrican productos de primera necesidad siguen trabajando e incluso a mayor ritmo. Es el caso de las cinco plantas de SAICA en Zaragoza y su entorno, ya que el cartón es necesario para empaquetar productos de alimentación y de comercios. Esto hace que su producto sea de primera necesidad y que la planta no va a parar, aunque eso sí garantizan las medidas sanitarias para los trabajadores.