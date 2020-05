Siete contagios en una granja de visones de Teruel

Los trabajadores contagiados están en cuarentena. Solo uno de ellos reside en la Puebla, mientras que los otros seis son vecinos de la capital. Al resto se les está realizando un estudio de anticuerpos para determinar si ya han pasado la enfermedad. La alcaldesa de la localidad, María Ángeles Izquierdo, ha explicado que se ha puesto en contacto con los responsables de la empresa para asegurarse de que cumplen todas las medidas de seguridad.

Desde el departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón se ha inmovilizado a los animales (no pueden entrar ni salir ejemplares) y se está haciendo un seguimiento para comprobar que no se produce ningún comportamiento anómalo. Se les van a tomar muestras aleatorias de acuerdo a los criterios que determine el Ministerio. El director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales, ha explicado que el seguimiento no se realiza para comprobar si se ha producido una transmisión de visones a humanos, ya que esta hipótesis no está demostrada científicamente en estos momentos.