Pilar Alegría insta a vivir las primarias del PSOE Aragón con "entusiasmo e interés"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sigue sin confirmar todavía si aspirará a sustituir a Javier Lambán como líder del PSOE Aragón. En una visita a Zaragoza, ha recordado que todavía falta un mes para la apertura del plazo de presentación de candidaturas a la secretaría general del partido. Aunque contar con un proyecto de unidad sería positivo, habrá primarias. Una fórmula que hay que aceptar con naturalidad y que puede servir para “revitalizar” el partido.

Alegría insta a vivir con “entusiasmo e interés” ese proceso sin perder de vista que el objetivo es contar con un secretario o secretaria general que, como candidato o candidata en las autonómicas de 2027, permita recuperar para el PSOE el gobierno regional. “El adversario político no está dentro del PSOE, está fuera y se llama PP”, ha dicho la ministra.

Candidaturas en el aire

Quien no deja dudas sobre su futuro en el partido es la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, quien se descarta para las primarias del PSOE Aragón. No aspirará a liderar el partido en sustitución de Lambán, en su día también alcalde de Ejea de los Caballeros. Asume también que los afiliados tendrán que votar porque habrá varias candidaturas. Previsiblemente, una presentada por las federaciones de Zaragoza y Teruel, a la que Ladrero es afín, y otra, que podría encabezar la ministra Pilar Alegría, apoyada por Huesca y Ferraz.

Ladrero podría ser un nexo de unión entre las dos facciones del partido. De hecho, en el congreso federal de noviembre la dirección le ofreció un puesto en el comité, que ella rechazó. Fue un intento de acercamiento por parte de Alegrí, y por parte de Ladrero, un gesto de lealtad para con Javier Lambán. La vicepresidenta de la DPZ insiste en que aspira a seguir en los cargos que ya tiene. “Yo ya me he descartado así que lo tengo fácil. Seguiré con mi labor como secretaria en la agrupación socialista de Ejea y como vicesecretaria de la provincia de Zaragoza. Me mantengo muy firme”.

En cualquier caso, Ladrero considera positivo que varias personas den un paso adelante para asumir la secretaría general del partido “porque eso quiere decir que hay riqueza intelectual y talentosa para afrontar el reto”. “Ya hemos pasado por muchas primarias, es una más”, ha detallado. “Lejos de ser negativo, es bueno que los afiliados elijan y valoren qué candidato es el que mejor representa a Aragón”.