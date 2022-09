Muchos comercios no implantarán a tiempo el cierre automático de puertas

A partir de este sábado, será obligatorio que todos los comercios, locales de hostelería y otros negocios a pie de calle dispongan de un sistema de cierre automático de puertas. Es una de las medidas que incluye el Plan de choque de ahorro energético, aprobado por el Gobierno de España en agosto para evitar el derroche de energía del aire acondicionado o la calefacción.

Desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza, ECOS, explican que muchos negocios no van a poder adaptar sus puertas a tiempo, porque no hay stock suficiente de las bisagras hidráulicas y otros dispositivos. El presidente de la Federación, Antonio Tornos, recuerda que solicitaron una moratoria hasta final de año y, aunque no se les ha concedido de forma oficial, confía en que el Gobierno aragonés, responsable de sancionar a los incumplidores, sea flexible, dadas las circunstancias.