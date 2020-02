Lambán reabre el debate sobre los embalses pendientes

La propuesta del Gobierno aragonés de poner en marcha una Mesa de Diálogo para elaborar un nuevo Acuerdo del Agua ha suscitado el rechazo de los regantes del Alto Aragón, que ven peligrar la construcción de los embalses pendientes, y el recelo del Partido Popular y Ciudadanos. Ambas formaciones acusan al presidente Lambán de iniciar este debate solo para contentar a sus socios de Podemos y Chunta.

Los populares son los más críticos con la propuesta. Se niegan a participar en esa Mesa y proponen a los regantes que comparezcan en las Cortes para dar su punto de vista. El diputado Ramón Celma ha afirmado en una rueda de prensa que en ningún caso es necesario actualizar el Pacto del Agua, y ha pedido a PSOE y PAR que no cambien sus posiciones y sigan apoyando la construcción de los embalses, "tan necesarios para fijar población en el medio rural".

En Ciudadanos, en cambio, se muestran abiertos a participar en esa Mesa de Diálogo, para adaptar el Pacto del Agua a los nuevos desafíos del cambio climático y la despoblación. Sin embargo, no están dispuestos a que Lambán abra el debate solo con fines políticos y por eso han solicitado la comparecencia del presidente en las Cortes. El portavoz de la formación naranja, Daniel Pérez, ve imprescindible que no se rompa el consenso alcanzado en 1992 y asegura que no se "obcecarán" con la construcción del embalse de Biscarrués ni ninguna otra infraestructura, si finalmente los tribunales confirman su inviabilidad.

Podemos defiende la creación de esta Mesa de Diálogo, que fue una de sus exigencias en la formación del Gobierno cuatri-partito, y propone que incluya también a científicos y expertos en política hidráulica. El secretario general de la formación morada, Nacho Escartín, no plantea líneas rojas para ese nuevo acuerdo del agua: "Oposición y regantes deberían sentarse en esta mesa, sin poner la venda antes que la herida; no estamos hablando de frenar ningún proyecto, más allá de respetar, con prudencia, los que están judicializados".

Desde Chunta mantienen que es necesario hacer compatibles los intereses de los regantes con los de los habitantes de esas zonas y la sostenibilidad del medio ambiente.

En el Partido Aragonés, reiteran su compromiso con el desarrollo de las obras acordadas en el Pacto del Agua.