Lambán celebra la rebaja del IVA y reabre el debate sobre explotar nuestro subsuelo

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, considera acertada la decisión anunciada ayer por Pedro Sánchez de rebajar el IVA del gas, aunque cree que, más allá de las propuestas coyunturales, Aragón debe trabajar en su modelo energético a largo plazo. Insiste en que nuestra Comunidad debe liderar el sector de las renovables, aunque al mismo tiempo, debido a los riesgos de la guerra de Ucrania, podría ser necesario flexibilizar la legislación para extraer hidrocarburos en nuestro propio país.

"El vicepresidente plantea que se introduzca con fuerza el debate sobre la explotación de las posibilidades de hidrocarburos que tiene España en su subsuelo. Ya sé que es un debate complicado, pero no deja de ser un contrasentido que tengamos que importar desde Estados Unidos donde explotan sus propios recursos y que nosotros, que con toda seguridad los tenemos, no los podamos explotar. No estamos haciendo una apuesta decidida, solo estamos suscitando ese debate", ha explicado.