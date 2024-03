¿Los jóvenes están ahora más preparados que hace unos años? Esto opinan los aragoneses

LEER MÁS Las oposiciones de Educación ofertan 670 plazas en Aragón

El 36% de los aragoneses creen que los jóvenes salen ahora más preparados de la escuela que hace unos años. Así se refleja en la I Encuesta de percepción social de la innovación educativa, pero no son los únicos datos. Un 39% de los aragoneses son pesimistas y consideran que la escuela no es mejor que la de antes, un 38% cree que la escuela no responde a las necesidades actuales de la sociedad y un 52% de los aragoneses no estaría dispuesto a pagar más impuestos para solucionar los problemas del sistema educativo.

Y un último dato, en Aragón, un 41% de los encuestados valoran en mayor medida el rendimiento que se obtiene en centros privados y concertados. Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, explica que hay una serie de mitos y prejuicios que hay que desterrar ya que no se puede comparar la escuela de hace 20 años con la actual.

Planas indica que antes podría ser que los alumnos tuvieran más conocimientos de geografía, historia o literatura, pero ahora tienen más de tecnología o idiomas. Son aspectos que no se pueden comparar por diferentes aspectos, por un lado, porque son generaciones diferentes y, por otro, porque ahora prácticamente la totalidad de la población entre 3 y 16 años está escolarizada mientras que antes muchos estabas en la escuela hasta los 14 años como máximo.

Las necesidades han ido cambiando con el paso de los años y el sistema educativo, como indica el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, es un mamut que se mueve lentamente mientras que la sociedad lo hace a una rapidez mayor. A lo que añade que los centros educativos españoles están concebidos para una sociedad que no es la actual, con aulas estancas que no permiten la flexibilidad y eso es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana.

Aragón, según Planas, está por encima de la media española en informes como el PISA o de la OCD, hay buenos profesores, buenos alumnos y buenas familias, pero hace falta más inversión, instalaciones y formación para los profesionales, sobre todo, para el profesorado que imparte FP. Otro de los puntos clave es que desde la administración se debería pensar en el sistema educativo a medio y largo plazo, no a golpe de legislatura.