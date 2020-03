Los expertos alertan del desplome económico de la pandemia

Los precios no subirán hasta 2022 y el PIB en la zona Europa podría caer entre un 7 y 8% este año, aunque en España sería algo menor. Los sectores del entretenimiento y turismo serán los más perjudicados, aunque otros como la consultoría o venta online saldrán fortalecidos. Ante los internautas, ha reconocido que los economistas caminan entre la niebla. No tienen ni idea de cuándo va a terminar esta situación. Cree que es fundamental que el Estado adopte medidas fiscales tendentes a combatir YA la recesión y los efectos de esta crisis, que se notarán durante mucho tiempo. Además, la austeridad no será una opción.

Steinberg ha dicho que, tras la crisis, el mundo tal y como lo conocemos cambiará a nivel social y económico. Sospecha que las medidas de distanciamiento se extenderán en el tiempo, y que se va a desglobalizar mundo. Habrá un mayor control sobre los viajes, cierta tendencia a la autarquía o mayor control de la movilidad.