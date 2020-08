El Ayuntamiento trabaja en una Ofrenda de Flores virtual para el 12 de octubre

Nace con vocación de continuidad para quienes no pueden estar en Zaragoza durante las fiestas

Lo que era inevitable acabó sucediendo. Y es que la tradicional Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar no se celebrará por primera vez en sus 62 años de historia en la ciudad de Zaragoza a causa de la situación sanitaria. Sin embargo, para que esta costumbre no decaiga y gracias a los medios digitales, el Ayuntamiento está trabajando en una alternativa a ese modelo presencial. Se trata de una Ofrenda virtual, una iniciativa que aspira a convertirse también en tradición para todas aquellas personas que no puedan estar en Zaragoza el día 12 de octubre.

Este año, tampoco veremos ni conciertos en la Plaza del Pilar, ni tampoco fiesta en la calle. Desde el consistorio se está elaborando una programación cultural y lúdica para los días festivos que cumpla escrupulosamente con las medidas de seguridad necesarias. Por eso, la mayoría de la oferta cultural tendrá lugar en espacios concretos y cerrados, donde se pueda controlar el aforo, según ha explicado la vicealcaldesa Sara Fernández.

Algunas tradiciones, eso sí, se mantienen este año, como el certamen de Jota, ya que cumple con las condiciones sanitarias estipuladas.

Las casas regionales también decidieron cancelar la Ofrenda de Frutos para evitar aglomeraciones. Lo que sí se hará en esta edición será un acto simbólico de recogida de alimentos, al que el gobierno municipal se sumará, pues “es muy importante en este momento de crisis sanitaria, social y económica”, ha manifestado Fernández.