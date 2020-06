Aragón sale perjudicado en el reparto del Fondo Covid-19

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Fondo Covid-19, que distribuirá 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, para financiar los gastos derivados de la pandemia. Se trata de un fondo no reembolsable, de forma que los gobiernos regionales no tendrán que devolverlo, y no se sumará a su deuda ni a su déficit. Aunque todavía no se ha concretado cuánto recibirá cada territorio, sí se han dado a conocer los criterios objetivos para el reparto de ese fondo, que van a perjudicar a las comunidades más despobladas, como Aragón.

Por ejemplo, para repartir en septiembre los 2.000 millones de euros destinados a Educación, se tendrá en cuenta sobre todo el número de habitantes de cero a 16 años, aunque también la población de 17 a 24 años, porque 400 millones serán para financiar gastos en la enseñanza superior.

En el ámbito sanitario, se repartirá a las autonomías 6.000 millones en julio y otros 3.000 en noviembre. En este caso, para la distribución se tendrá en cuenta la población, el volumen de ingresos hospitalarios y en la UCI de los últimos meses, y el número de pruebas PCR que se han realizado.

Por otro lado, se distribuirán 5.000 millones de euros entre las autonomías, para compensar su pérdida de ingresos causada por una menor recaudación de impuestos y la caída de viajeros en el transporte público.