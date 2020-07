Aragón descarta de momento hacer obligatorio el uso de la mascarilla

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, cree que en un futuro próximo el resto de España ampliará las restricciones y hará obligatorio el uso de la mascarilla, como ya han hecho otras comunidades como Cataluña. No obstante, descarta por el momento implantar esta medida en Aragón.

Cuando parecía que en Aragón la situación empezaba a estabilizarse, la comunidad ha vuelto a convertirse en la primera de España en número de contagios diarios, 59 positivos en el día de ayer. Uno de los últimos brotes detectado se encuentra en el municipio zaragozano de Sádaba, donde ya se han confirmado 8 contagios, pero se están realizando pruebas PCR a otros muchos vecinos.

El domingo pasado, un joven de 27 años, que visita Sádaba habitualmente desde Zaragoza, empezó a encontrarse mal y acudió al médico, donde le hicieron las pruebas y dio positivo. Enseguida se avisó a sus contactos, para controlar el brote, y el Ayuntamiento ha emitido un bando pidiendo responsabilidad a los ciudadanos.

Otro de los nuevos rebrotes está en la provincia de Teruel, en Alacón, donde se suman ya once contagiados pertenecientes a dos familias, que siguen confinadas en sus casas. El único bar del pueblo, el Ayuntamiento, la biblioteca y las instalaciones de la conservera han cerrado por precaución y por falta de clientela ante la preocupación que reina entre los vecinos.

La consejera ha asegurado que ambos rebrotes están controlados, al igual que los del resto de las cuatro comarcas aragonesas que se encuentran en fase 2. Al respecto, ha dicho que la situación en la comunidad no es comparable con la de Lérida, porque el sistema sanitario aragonés no está sufriendo ningún estrés. Aún así, Repollés todavía no ha concretado una fecha para la vuelta a la normalidad de esas comarcas.

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, también se ha manifestado sobre el aumento de los contagios reconociendo que existe una preocupación en torno a estos brotes, pero apuntando que es “un consuelo” saber que se tiene la capacidad suficiente para reaccionar con rapidez y eficacia. Además, ha indicado que Aragón actuó con mayor velocidad y contundencia y, por eso, ahora se encuentra en una situación mejor que la vecina Cataluña. Aun así, ha pedido a los ciudadanos que sean responsables, que eviten acudir a grandes fiestas y que limiten las manifestaciones de cariño más extremas.