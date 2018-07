El punto más conflictivo era Fraga, pero la punta de la crecida del Cinca ha alcanzado los 500 metros cúbicos por segundo. El Ayuntamiento de Fraga prohibió el viernes el acceso a las zonas cercanas al río. No ha habido incidencias y según la Confederación no se prevén desbordamientos al no alcanzar los 800 metros cúbicos por segundo. La situación está controlada, se trata de una crecida ordinaria. No se prevén tormentas en las próximas horas y el deshielo ha sido menor de lo previsto.

Las fuertes tormentas y el pedrisco han afectado a unas 200 hectáreas de cultivo de los Monegros y han causado importantes daños a las cosechas de almendra o alfalfa. La organización agraria ASAJA reclama que los seguros sean más accesibles para que los productores puedan tener garantizadas todas sus cosechas, en especial, en el sector de la fruta, la almendra o el olivo.