El verano suena a 'Magnetophones'

Hablamos con componentes de Megatophones, algunos herederos de la Skabeche River Band. Interpretan en directo en nuestro programa la canción Blessed Are You, como homenaje al vocalista del grupo jamaicano Toots & The Maytals, Toots Heabert, recientemente fallecido.

De la actualidad musical, Rodrigo Lorén destaca el anuncio de Enrique Bunbury, que suspende el resto de su gira y adelanta su retirada definitiva de los escenarios por sus problemas de salud. Repasando la agenda, tenemos todos estos conciertos: Para el viernes, Santoral en la azotea Innside del hotel Melia a las 19 h; D'Colorao! + Romero Martín en El Centro Cívico Delicias, a las 20 h; White Coven + Electric Monolith a la misma hora. Y cerramos el viernes con In Materia en La ley Seca a las 21 h.

El sábado, todo agotado en Las Esquinas para ver a Ilegales a las 21 h. Maldito Murphy y Peanook estarán en La Ley seca a las 21 h. Gatos Locos en la sala Zeta a las 21,30 h. El domingo, tenemos a Fetén Fetén en el Centro Cívico Delicias a las 12,30 h en sesión familiar. Estévez contra Meléndez en el Moliner 7 a las 13, h, en sesión vermú. Y como broche al fin de semana, Melancrónico a las 18 h en la Sala López.