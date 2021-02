Más de Uno Zaragoza 10/02/2021

Con el presidente del sindicato médico FASAMET, Leandro Catalán, hablamos de las complicaciones que se esperan en algunos centros de salud con el inicio de la vacunación a mayores de 80 años no institucionalizados. En pleno debate sobre los tipos de mascarillas ideales para protegerse de contagios, conocemos una mascarilla reutilizable que acaba de ser homologada y se fabrica en Zaragoza. También conocemos los detalles de la próxima Operación Asfalto, preguntamos por el autobús eléctrico que funciona en pruebas hasta el día 24 en la línea 38, también sabemos qué opinan los zaragozanos de la Policía Local y nos anticipamos a la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con una campaña que llevará, a partir de mañana, la imagen de once científicas zaragozanas a los barrios, con el hagstag #científicaentubarrio. Y Jesús Pérez Teira nos habla de la película The Prom.