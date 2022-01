La Brújula de Radioestadio Aragón 17/01/2022

Hoy en La Brújula Radioestadio, hemos hablado con Alberto Béjar, por el encuentro que se disputa el próximo fin de semana en Zaragoza "Basket contra el cáncer", en el Pabellón Príncipe Felipe, y entre otros contará con la presencia en la pista, con el Alcalde, Jorge Azcón, la concejala de Deportes, Cristina García o el ex jugador, el argentino Diego Ciorciari. con Arturo Sañudo hemos analizado el difícil momento que atraviesa Casademont. No ha habido jornada de Segunda este fin de semana, pero hemos hablado del momento que atraviesa el Real Zaragoza, que no se ha reforzado todavía en el mercado de invierno, nos hemos ido hasta la redacción del diario Marca, con Sonia Gaudioso, y la de Heraldo de Aragón, con Paco Giménez. Y hemos cerrado el programa como cada lunes, con la otra manera de ver el fútbol de Jesús Pérez Teira.