Informativo Mediodía

Noticias Mediodía Aragón 05/10/2021

En Noticias Mediodía Aragón te hemos contado que los propietarios de bares, restaurantes, pubs y discotecas de Aragón lamentan que no se flexibilicen los aforos y los horarios de esos establecimientos hasta que finalizan los actos culturales previstos en Zaragoza capital como alternativa a las fiestas del Pilar. No entienden como, por ejemplo, un bar de Boltaña, Albarracín o Caspe no puede abrir hasta más tarde o que entre más gente en el interior porque la capital celebre esas actividades, ya que están perdiendo dinero. Con Luis Puyuelo y Rafael Feliz