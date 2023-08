Denuncian que el convenio no se revisa desde hace 27 años y que los salarios no son acordes a los tiempos actuales. Aseguran que cobran el mínimo y que las condiciones de trabajo son muy exigentes porque es habitual doblar turnos para cubrir el servicio ante la falta de plantilla y los vehículos no pasan las revisiones correspondientes con la peligrosidad que eso añade a la conducción.

Los contenedores llevan dos años sin limpiarse y la basura ya se amontona en los municipios.