Más de uno Huesca matinal 11/07/2023

La secretaria general del PP de Aragón, Ana Alós ha manifestado que el PP sigue trabajando para garantizar un gobierno en solitario de Jorge Azcón como presidente. Alós ha dicho que hay tiempo disponible hasta el 23 de agosto. Ha deseado no tener que llegar a esa fecha, pero ha reconocido que la campaña electoral no facilita mucho la labor. En cualquier caso, ha dicho que si los acuerdos estuvieran cerrados antes de las elecciones se iría a una investidura cuanto antes. En cuanto a la campaña electoral ayer el PP propuso un pacto de Estado por la Vivienda, el PSOE reivindicó los 170 millones de euros de fondos europeos logrados para la provincia y Vox defendió retomar la TCP.

Por otro lado, doce personas han fallecido en las carreteras de la provincia en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de 2023 se han producido once accidentes mortales en el Alto Aragón. Y el Ayuntamiento de Huesca ha determinado que el camping San Jorge no puede ofrecer un correcto servicio de restauración debido a que la cocina que decidió instalar el anterior Equipo de Gobierno no cuenta con la previa licencia de actividad.