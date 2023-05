informativo mediodía

Más de uno Aragón Noticias 25/05/2023

En Más de uno noticias, te hemos contado que el Gobierno aragonés no tira la toalla y asegura que la multinacional del automóvil, Tata Motors, todavía no ha decidido donde ubicará su nueva fábrica de baterías eléctricas. Dos son las opciones: nuestro territorio y el Reino Unido. El presidente Lambán se ha puesto en contacto hoy con el ministerio de Industria y el mensaje ha sido claro: oficialmente no hay nada decidido. Con Luis Puyuelo, Patricia de Blas y Rafael Feliz