informativo mediodía

Más de uno Aragón Noticias 06/06/2023

En Más de uno noticias te hemos contado que el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, no liderará la oposición en las Cortes, tras la victoria del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas. Seguirá al frente del PSOE hasta el próximo Congreso, previsto en 2025, y no descarta la posibilidad de ser senador autonómico. Sobre una posible investidura del candidato del PP, Jorge Azcón, asegura que no es nada sin VOX, aunque se avergüence de ellos. Con Luis Puyuelo, Patricia de Blas y Rafael Feliz.