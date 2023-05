Más de uno Huesca 09/05/2023

El Gobierno de Aragón no está dispuesto a perder el dinero de los fondos europeos que no se va a destinar a la unión de estaciones. La Cámara de Comercio de Huesca, aboga por la reversión de esos fondos a través de un Plan Integral de Sostenibilidad Turística Provincial. Nos lo cuenta el presidente de la entidad cameral, Manuel Rodríguez Chesa. Hablamos también con la directora del Parque Nacional de Ordesa, Elena Villagrasa que urge la reapertura del cañón de Añisclo cerrado desde hace siete meses por un desprendimiento. Y la jefa provincial de tráfico, Margarita Padial nos pone al corriente de la campaña de la DGT sobre las distracciones al volante. El año pasado se produjeron en la provincia de Huesca 22 accidentes mortales en los que fallecieron 26 personas. Once de esos siniestros se produjeron por salida de vía, causada en muchos casos por distracciones.

Tertulia de periodistas en la que analizamos porqué las plazas MIR en Medicina Familiar y comunitaria en el medio rural no tienen aceptación entre los estudiantes de Medicina, la búsqueda de nuevos destinos para el dinero que iba a invertirse en la unión de estaciones o la huelga de los trabajadores municipales, entre otras cuestiones. Diego Herrero, del restaurante Vidocq de Formigal, nos propone hoy una sabrosa tapa: un tartar de longaniza de Graus, con toques viajeros. Y en deportes, actualidad del atletismo con Dani Durán y escucharemos también lo que ha dicho en su comparecencia de esta mañana el presidente de la SD Huesca, Manolo Torres.