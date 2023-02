La Brújula de Aragón 14/02/2023

Con Nuria López. El PAR ya tiene fecha para sus Primarias (el 11 de marzo) y su secretario general, Alberto Izquierdo, no descarta presentarse. Por lo demás, el presidente del Gobierno, Javier Lambán, ha llamado “adolescente” al líder del PP, Jorge Azcón, por sus últimas declaraciones sobre la crisis interna del Partido Aragonés. Y en Ciudadanos, todavía no saben si habrá o no Primarias.

Al margen de la política, el proceso de escolarización en Aragón arrancará el próximo 10 de marzo. Este año, empezarán el cole 9.095 niños y niñas. Son 549 menos que en el curso anterior. Además, la subida del salario mínimo es valorada de forma positiva en la calle. Y en Zaragoza, el Ayuntamiento reducirá el impuesto de circulación a todos los conductores, lo que supondrá una merma de ingresos de 3 millones de euros.