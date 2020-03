Sidnei y Tello, recuperados para la causa

En el caso del brasileño, el hecho de jugar dos partidos consecutivos como titular - ante Valencia y Real Madrid - ya es significativo, teniendo en cuenta que en las once jornadas anteriores no jugó un solo minuto. Sidnei empezó la temporada siendo titular indiscutible para Rubi, pero a raiz de un par de lesiones, fue relegado en la rotación del equipo. El de Alegrete 'aprovechó' el banquillazo a Mandi el pasado domingo cuajando un gran partido, adornado con un golazo. Así pues, todo hace indicar que el técnico volverá a contar con Sidnei para el derbi y que, si no hay lesiones, debería ser pieza clave para el Betis hasta el final de temporada. Hay que recordar que, hace varias semanas, el Valencia intentó reclutar al central para cubrir la baja de larga duración de Garay.

La situación de Tello es diferente. Su gol ante el Madrid, el que supuso el 2-1, puede suponer un punto de inflexión a una temporada para olvidar. El catalán no termina de romper en el Betis. Tuvo momentos álgidos en su primera temporada, como el tanto de la puntilla del 3-5 en el Sánchez-Pizjuán, o algunos lanzamientos de falta resolutivos, pero su papel en el Betis se sigue basando en la aportación desde el banquillo. La eliminación copera en Vallecas propició un aluvión de críticas para el centrocampista, que ahora se reivindica tras dar una victoria balsámica a su equipo. Tello sólo ha jugado tres partidos de titular en la temporada. El último fue el 27 de octubre en Granada.

Otro jugador que volvió a recuperar protagonismo fue Alfonso Pedraza. El cordobés salió en la segunda parte sustituyendo a Álex Moreno y pisó el césped más de tres mes después. Se lesionó en Mallorca el pasado 30 de noviembre.