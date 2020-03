Rubi: "Para ganar al Real Madrid hay que hacerlo perfecto"

No es el mejor momento para que el Betis se enfrente al Real Madrid, pero el calendario es el que es. De todos modos, el entrenador bético ha asegurado que el encuentro va a ser tan difícil como otros contra rivales de una zona más baja de la tabla. "Hay dos o tres equipos más difícil de ganarles que el resto, pero no veo más dificultad en este partido que la que tuvimos ante Mallorca o Valencia. Hay que hacerlo casi perfecto para ganar al Real Madrid pero no nos asusta. Estamos convencidos que hemos hecho partidos, ante el Atlético de Madrid o el Barcelona, en los que que el equipo ha podido sacar más. El Madrid es un equipo al que se le puede hacer daño, aunque los números indican que están encajando muy pocos goles. La faceta defensiva la están llevando muy bien", declaró Rubi.

Al técnico catalán no le preocupa "la clasificación que tenemos ahora. Entiendo que la gente puedo decir que la culpa de esta situación es del entrenador. Si no ganas partidos, normalmente eso se resume en el entrenador. Creo que el equipo ha estado cerca de ganar todos los últimos partidos. Tendré mi responsabilidad también, por supuesto. No veo un equipo caído, que no sepa a lo que juega, que le hagan muchísimas ocasiones de ganar. ¿Que no ganamos? Cierto". También se ha referido Rubi a la posible marcha de Feddal al Valencia, destacando que "ha habido posibilidad de que saliera. Tengo entendido que va a acabar la temporada con nosotros de manera definitiva. El quiere quedarse. Feddal se queda en el Real Betis y con ganas de ayudar al equipo". También se ha referido a Sergio Canales, apercibido de sanción. Si ve una cartulina amarilla el domingo ante ante el Real Madrid no jugará el derbi. "Canales ha demostrado que puede jugar con cuatro tarjetas muchos partidos. Le pido a él y a todos que si una hay que hacer falta y le toca sacrificar el derbi por el bien del partido, que la haga”, afirmó el entrenador del Real Betis.