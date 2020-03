"Que no existan reuniones de más de 7 ú 8 jugadores"

El doctor Rafael Muelas, consejero responsable del área médica del Betis, ha indicado que "se mantienen los entrenamientos mientras no haya una orden en contra, pero sí se harán una serie de cambios, de sugerencias, de recomendaciones, siempre en contacto con el cuerpo técnico para procurar que no haya reuniones de más de siete u ocho jugadores, que no coincidan en los vestuarios y que sigan las medias higiénicas, de separarse un metro el uno del otro”.

El club ha pedido a los futbolistas "que eviten los viajes fuera de Sevilla, que guarden todas las medidas generales que está dictando el Ministerio de Sanidad", según ha afirmado el doctor Muelas.

Según el consejero verdiblanco, "a nivel de entrenamientos se van a tomar serie de medidas como controlar exhaustivamente la asistencia del mínimo de personas a los entrenamientos: jugadores, cuerpo técnico y personas imprescindibles para atender las condiciones necesarias. Diariamente se tomará la temperatura".