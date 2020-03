La Junta cierra desde el lunes guarderías, colegios y universidades y se cancelan actividades deportivas y culturales

En el Ayuntamiento de Sevilla, el comité de Seguimiento del coronavirus ha decidido cerrar al público el Alcázar y los museos, se han cancelado oposiciones de bomberos y policía local y se han pospuesto actividades culturales y deportivas. También se ha suspendido el tradicional pregón de la Semana Santa, que este año corría a cargo de Julio Cuesta. Sobre lo que no se ha tomado aún ninguna decisión es sobre si deben o no mantenerse las procesiones en Semana Santa… Ya este jueves se produjo una reunión a puerta cerrada entre alcalde, el arzobispo de sevilla y presidente del consejo de hermandades, aunque Juan Espadas insiste en no tomar ninguna decisión aún porque el domingo de Ramos no es hasta el 5 de abril y considera que la situación puede variar.

También se ha iniciado un plan de limpieza de edificios municipales y autobuses públicos de Tussam, así como en de las unidades de Metro y en las propias estaciones.

Las agencias de viajes alertan de las anulaciones de las reservas de y de la falta de nuevas contrataciones. Y las empresas de transportes de viajeros andaluzas ya solo están realizando rutas escolares y prácticamente toda la flota está parada.

El presidente de la Junta, que hoy se reunirá con los portavoces de todos los grupos políticos andaluces para explicarles las medidas, pide responsabilidad y confianza. Juan Manuel Moreno ha instado a los andaluces a, "si no es imprescindible", quedarse en casa "en la medida de lo posible".