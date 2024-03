Los hoteleros sevillanos siguen sin ver la tasa turística

Aún no hay previsiones muy claras de cómo viene la Semana Santa en cuanto a turistas que nos visitarán aunque según nos ha contado en Más de Uno Sevilla, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, Carlos Martín, se nota que hay ganas de viajar y tienen un buen pálpito respecto al movimiento de esas fechas. Aumentará la tensión turística porque hablamos de la temporada alta por excelencia en nuestra capital. Por eso hoy muchos se preguntan qué pasaría si la famosa tasa turística estuviera en vigor y se aprovecharan esas miles y miles de visitas para recaudar dinero. Dinero que luego se pudiera invertir en mantenimiento, en patrimonio, en promoción turística.

Cada vez hay más expertos que creen que se terminará imponiendo la tasa. Según los cálculos que realizó el anterior gobierno socialista cuando intentó implementarla en Sevilla, la recaudación anual por este concepto sería de unos 7 millones de euros. Según una proposición de Ley presentada por Adelante Andalucía en el Parlamento, las estimaciones de recaudación por este impuesto se cifran en el entorno de los 200 millones de euros en toda Andalucía. Se plantea en esa propuesta que la mitad del dinero sea para el Ayuntamiento en cuestión y la otra mitad para la Junta. La tasa sería distinta en función del tipo y la categoría de los establecimientos turísticos con un máximo de 5 euros por noche en el caso de los hoteles de cinco estrellas. Menores de 16 años y estancias por causas de fuerza mayor o salud no tendrían que pagar la tasa.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha insistido hoy en que el consistorio iría de la mano de la Junta de Andalucía en el caso de que diera el paso y siempre con el consenso del sector. Hemos hablado también con el presidente de la Asociación de Hoteleria de Sevilla, Manuel Cornax, un colectivo que sigue siendo reacio a la aplicación de la tasa pero "no porque la gente vaya a dejar de venir sino porque supone cargar con más impuestos al cliente pero sólo al que se aloja en hoteles ya que se trata de una tasa que se aplica a la pernoctación". Entiende Cornax que no se niegan a hablar y sobre todo que sería un paso positivo "que lo recaudado tuviera un carácter finalista y estuviera claro a qué se dedicaría porque hay propuestas para revertir ese dinero en otros sectores que no son el turístico o el mantenimiento de la ciudad y su patrimonio".

El principal escollo es precisamente que la recaudación recae en los hoteleros. Por su parte, Carlos Martín, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, entiende que "es necesario abrir el debate pero no nos llaman para sentarnos en una mesa". En Onda Ceo Sevilla ha explicado que este tipo de impuestos no tiene luego un efecto disuasorio en los turistas porque nadie se queda sin venir por tener que pagar unos euros más pero, coincidiendo con los hoteleros, insiste en que hay que dejar muy claro cual es el destino del dinero recaudado por esa vía.