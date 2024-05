El duelo entre el flmaneco y el claqué en el Suntap Festival

Mañana viernes arranca Suntap, el Festival Internacional de Claqué de Andalucía que alcanza su sexta edición llena de propuestas interesantes.

¿Saben ustedes que es un shuffle? O un ball change? Quizás un “running flaps? No, no son términos informáticos ni vocabulario de marketing ni nada de eso. Es posible que no sepa que son esos palabros pero seguro que los ha visto y sobre todo los ha escuchado en películas como "Bailando bajo la lluvia" o "Billy Elliot". Efectivamente… son pasos de claqué.

Durante el Festival podrá encontrar clases para todos los niveles, números de danza con música en directo y hasta un duelo con otra disciplina que usa también el compás con los pies como es el flamenco, todo ello en diferentes ubicaciones de Mairena del Aljarafe y Tomares. Pedro Silva su director explica que es ya la sexta edición "lo que significa que este género de baile tiene más aficionados de lo que pudiéramos pensar a priori".

El Claqué o Tap Dance tiene sus raíces curiosamente en los tiempos de los esclavos afroamericanos en estados unidos, mezclado con las danzas irlandesas y en los últimos 10 años, tanto en Europa, como en España, su extensión está siendo exponencial.

Mañana arranca el festival con un variado programa de actividades aunque quizás de lo más curioso es esa especie de reto que la bailaora flamenca Sara Sánchez va a lanzar a varios bailarines del festival. El gran momento, la Gala de clausura en el Auditorio Municipal Rafael León en la misma localidad en Tomares.